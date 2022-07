Adriano diz que seria o centroavante da seleção brasileira na Copa do Mundo: ‘Dava conta’

De acordo com o ex-jogador, Hulk e Gabigol seriam suas apostas para a posição para atuar com a camisa canarinho

Cleiby Trevisan/Paramount Adriano Imperador lançou, nesta terça-feira, 19, uma série documental sobre a sua vida



O ex-jogador Adriano, mais conhecido como Adriano Imperador, brincou, nesta terça-feira, 19, que voltaria a atuar com a camisa da seleção brasileira e seria o centroavante na Copa do Mundo 2022, que acontecerá em novembro e dezembro no Catar. “Se eu estivesse ali com certeza a gente dava conta”, aos risos, comentou durante lançamento da série “Adriano, Imperador”, da Paramount+. Considerado um dos grandes jogadores da posição da história do futebol brasileiro, ele afirmou que, atualmente, os atacantes Hulk e Gabigol seriam suas apostas. “Tem muitos aptos para a posição. Tem o Hulk, Gabigol, acho que depende muito da forma que a seleção joga. Tem o Neymar, mas ele joga mais para fora da área do que dentro da área. Mas tem jogadores que com certeza, se forem convocados, vão fazer por onde e vão dar alegria para todo mundo”, ressaltou.

O ex-jogador ainda comentou sobre a aposentadoria precoce da carreira. Ele contou que não foi fácil tomar a decisão, mas que achou a atitude necessária. “Quando eu parei de jogar foi uma decisão que realmente quis. Não estava com a cabeça mais focada em futebol. Porque logo após que eu vim da Roma, eu fui para o Corinthians. O meu tendão arrebentou no primeiro treino, já vinha de uma tristeza antes, e quando isso acontecia me abatia muito. E vi que naquele momento que ficava triste, resolvi deixar o futebol, que é foi uma tristeza não só para mim, mas para todos os brasileiros. Não foi fácil com certeza, mas naquele momento foi a escolha que achei necessária. Não estava com a cabeça focada no futebol e decidi me afastar”, concluiu.