Balbuena é apresentado no Corinthians e comemora retorno: ‘Parece que nem saí’

Zagueiro foi campeão brasileiro em 2017 e bicampeão paulista; contrato de empréstimo tem validade de um ano

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Zagueiro celebrou o retorno à equipe e o reencontro com antigos colegas, como Cássio e Fágner



O zagueiro Balbuena foi apresentado pelo Corinthians nessa segunda-feira, 19, no CT Joaquim Grava. O paraguaio chega por empréstimo de um ano para realizar sua segunda passagem pela equipe do Parque São Jorge. Após receber a camisa 31 dos dirigentes do Corinthians, Balbuena falou sobre o retorno, dizendo que parece nunca ter saído do clube, que deixou em 2018. “Pareceu que nem saí daqui. É uma sensação boa de se sentir em casa. Isso não tem preço, já conheço o pessoal, os que trabalham aqui, então é um reencontro muito bom. Sempre senti o carinho do torcedor quando estive aqui e quando saí. Não sei se sou merecedor de tanto carinho assim, fiquei só dois anos e meio, tive a sorte de ganhar títulos, sim, mas não sei se mereço”, disse o zagueiro.

Campeão brasileiro em 2017 e bicampeão paulista em 2017 e 2018, Balbuena fez 136 jogos e 11 gols durante sua passagem pelo Corinthians. Ao deixar a equipe, o paraguaio foi para o West Ham, da Inglaterra, e estava no Dínamo de Moscou, da Rússia, antes de retornar ao Brasil. Durante a coletiva, o zagueiro se mostrou feliz em reencontrar antigos colegas de equipe, como Cássio e Fágner. “Voltar sempre é importante. Tenho colegas, amigos que já conheço, já compartilhei vestiário, dentro de campo, conquistando títulos. O trajeto, o caminho que você faz quando conquista títulos, tem muita coisa que só o jogador vê. Ficamos felizes em reencontrar amigos especiais, Cássio, Fagner, o pessoal que trabalha aqui no clube”, afirmou. Para estrear, entretanto, Balbuena ser registrado no BID da CBF.