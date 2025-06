Alcaraz e Sinner estreiam com vitórias na grama após épica final de Roland Garros

Nove dias após protagonizarem uma das maiores finais da história de Roland Garros, o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner voltaram à quadra nesta terça-feira (17). Ambos com vitória em suas estreias na curta temporada de grama. Jogando ao mesmo tempo, em diferentes países, Sinner venceu em Halle, na Alemanha, enquanto o bicampeão de Roland Garros superou a estreia em Queen’s, na capital britânica.

Sem perder o embalo após uma semana de descanso, Alcaraz derrotou o australiano Adam Walton, 86º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), pela primeira rodada do torneio de nível ATP 500. Vindo de dois títulos seguidos na temporada, o número dois do mundo acumulou sua 14ª vitória consecutiva, sendo a 38ª do ano – perdeu apenas cinco partidas até agora.

Foi a primeira vitória de Alcaraz na grama neste ano, já em sua preparação para Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, a começar no dia 30 deste mês. O resultado desta terça marca o retorno do espanhol às quadras após a épica vitória, de virada, sobre Sinner na decisão de Roland Garros – chegou a salvar um match point e perdia por 2 sets a 0 antes de iniciar a reação e vencer por 3 a 2.

A participação de Alcaraz em Queen’s se tornou alvo de piadas nos últimos anos. Isso porque o espanhol tirou “férias” no meio da temporada para descansar antes de sua primeira participação na grama britânica em 2023. E, mesmo sem se preparar adequadamente para trocar o saibro pela grama, faturou o título naquele ano.

No ano passado, o bicampeão de Roland Garros tentou a mesma estratégia, com uma folga na badalada Ibiza. Mas, em 2024, a tática não deu certo e ele foi eliminado logo na segunda rodada em Londres. Nos dois anos, porém, chegou ao título em Wimbledon, o auge da temporada de grama. Após eliminar o “lucky loser” australiano na estreia, Alcaraz vai enfrentar o compatriota Jaume Munar, 59º do mundo, na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final.

Sinner vence após frustração em Roland Garros

Enquanto Alcaraz fazia sua primeira vítima em Queen’s, Sinner afiava a raquete na grama de Halle. Em sua estreia no piso neste ano, o número 1 do mundo superou o local Yannick Hanfmann, que veio do qualifying, por 7/5 e 6/3.Atual campeão na Alemanha, Sinner mira entrar para o restrito grupo de tenistas que levantaram mais de um troféu na grama de Halle. O recordista é o suíço Roger Federer, com 10 títulos. Depois dele vêm o russo Yevgeny Kafelnikov (3) e o local Tommy Haas (2). Nas oitavas, o líder do ranking vai enfrentar o casaque Alexander Bublik, a quem venceu nas quartas de final em Roland Garros, no início do mês.