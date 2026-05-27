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África do Sul divulga convocação para a Copa do Mundo; leia lista

A seleção sul-africana fará a partida de abertura do campeonato contra o México no dia 11 de junho às 16h (de Brasília)

  • Por Jovem Pan
  • 27/05/2026 17h21
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ALEXANDER JOE / AFP Benni McCarthy Benni McCarthy, da África do Sul, comemora o segundo gol marcado em uma partida válida pelas eliminatórias da Copa

A África do Sul anunciou nesta quarta-feira (27) os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Comandada pelo técnico Hugo Broos, a seleção faz parte do Grupo A do torneio, ao lado de Coreia do Sul, México e República Tcheca.

O primeiro jogo dos sul-africanos será contra o México na partida de abertura do Mundial, às 16h (horário de Brasília) do dia 11 de junho, no Estádio Azteca (Cidade do México).

A equipe de Broos se classificou direto para a Copa do Mundo pelas Eliminatórias da África. Os sul-africanos lideraram o Grupo C, em que enfrentaram Nigéria, Benin, Lesoto, Ruanda e Zimbábue.

Veja a lista de convocados:

Goleiros:

  • Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns);
  • Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns);
  • Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensores:

  • Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns);
  • Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates);
  • Ime Okon (Hannover 96);
  • Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns);
  • Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns);
  • Samukelo Kabini (Molde Fk);
  • Thabang Matuludi (Polokwane City);
  • Olwethu Makhanya (Philadelphia Union);
  • Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates);
  • Bradley Cross (Kaizer Chiefs);
  • Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Meio-campistas:

  • Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns);
  • Thalente Mbatha (Orlando Pirates);
  • Sphephelo Sithole (Tondela);
  • Jayden Adams (Mamelodi Sundowns).

Atacantes:

  • Oswin Appollis (Orlando Pirates);
  • Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns);
  • Tshepang Moremi (Orlando Pirates);
  • Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates);
  • Evidence Makgopa (Orlando Pirates);
  • Themba Zwane (Mamelodi Sundowns);
  • Lyle Foster (Burnley);
  • Thapelo Maseko (AEL Limassol).

 

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