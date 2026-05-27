África do Sul divulga convocação para a Copa do Mundo; leia lista
A seleção sul-africana fará a partida de abertura do campeonato contra o México no dia 11 de junho às 16h (de Brasília)
A África do Sul anunciou nesta quarta-feira (27) os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Comandada pelo técnico Hugo Broos, a seleção faz parte do Grupo A do torneio, ao lado de Coreia do Sul, México e República Tcheca.
O primeiro jogo dos sul-africanos será contra o México na partida de abertura do Mundial, às 16h (horário de Brasília) do dia 11 de junho, no Estádio Azteca (Cidade do México).
A equipe de Broos se classificou direto para a Copa do Mundo pelas Eliminatórias da África. Os sul-africanos lideraram o Grupo C, em que enfrentaram Nigéria, Benin, Lesoto, Ruanda e Zimbábue.
Veja a lista de convocados:
Goleiros:
- Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns);
- Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns);
- Sipho Chaine (Orlando Pirates).
Defensores:
- Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns);
- Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates);
- Ime Okon (Hannover 96);
- Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns);
- Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns);
- Samukelo Kabini (Molde Fk);
- Thabang Matuludi (Polokwane City);
- Olwethu Makhanya (Philadelphia Union);
- Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates);
- Bradley Cross (Kaizer Chiefs);
- Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).
Meio-campistas:
- Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns);
- Thalente Mbatha (Orlando Pirates);
- Sphephelo Sithole (Tondela);
- Jayden Adams (Mamelodi Sundowns).
Atacantes:
- Oswin Appollis (Orlando Pirates);
- Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns);
- Tshepang Moremi (Orlando Pirates);
- Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates);
- Evidence Makgopa (Orlando Pirates);
- Themba Zwane (Mamelodi Sundowns);
- Lyle Foster (Burnley);
- Thapelo Maseko (AEL Limassol).
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