África do Sul divulga convocação para a Copa do Mundo; leia lista

A seleção sul-africana fará a partida de abertura do campeonato contra o México no dia 11 de junho às 16h (de Brasília)

ALEXANDER JOE / AFP Benni McCarthy, da África do Sul, comemora o segundo gol marcado em uma partida válida pelas eliminatórias da Copa



A África do Sul anunciou nesta quarta-feira (27) os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Comandada pelo técnico Hugo Broos, a seleção faz parte do Grupo A do torneio, ao lado de Coreia do Sul, México e República Tcheca.

O primeiro jogo dos sul-africanos será contra o México na partida de abertura do Mundial, às 16h (horário de Brasília) do dia 11 de junho, no Estádio Azteca (Cidade do México).

A equipe de Broos se classificou direto para a Copa do Mundo pelas Eliminatórias da África. Os sul-africanos lideraram o Grupo C, em que enfrentaram Nigéria, Benin, Lesoto, Ruanda e Zimbábue.

Veja a lista de convocados:

Goleiros:

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns);

Ricardo Goss (Mamelodi Sundowns);

Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensores:

Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns);

Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates);

Ime Okon (Hannover 96);

Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns);

Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns);

Samukelo Kabini (Molde Fk);

Thabang Matuludi (Polokwane City);

Olwethu Makhanya (Philadelphia Union);

Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates);

Bradley Cross (Kaizer Chiefs);

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Meio-campistas:

Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns);

Thalente Mbatha (Orlando Pirates);

Sphephelo Sithole (Tondela);

Jayden Adams (Mamelodi Sundowns).

Atacantes: