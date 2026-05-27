Saiba quais seleções ainda não fizeram as convocações para a Copa do Mundo

A FIFA estipulou a data limite para a divulgação dos jogadores até o dia 1º de junho

MANDEL NGAN / POOL / AFP Grupos da Copa do Mundo de 2026, sorteados pela Fifa em Washington, nos Estados Unidos



A 15 dias para o início da Copa do Mundo, 17 seleções ainda não divulgaram quais jogadores serão convocados para a disputa do campeonato. A competição acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho no México, Canadá e Estados Unidos.

Segundo estipulado pela Fifa, os técnicos de cada seleção tem até o dia 1º de junho para a divulgação dos atletas. No dia 2 de junho a Fifa deve oficializar os times formados com 26 jogadores para cada país participante.

Das 48 seleções classificadas para esta edição – o maior número de países que já participaram do torneio – 17 ainda não divulgaram a lista de convocados. São elas:

Argentina Canadá Argélia Austrália Equador Gana Irã Iraque México Paraguai Uruguai Uzbesquistão Jordânia Catar Arábia Saudita Senegal Turquia

Após a oficialização das seleções, um jogador da lista final só poderá ser substituído por outro atleta em caso de lesão grave ou doença, até no máximo 24 horas antes da primeira partida de sua seleção na Copa.

Em relação a um goleiro da lista final, ele poderá ser substituído por outro da lista provisória a qualquer momento em caso de lesão grave ou doença em qualquer momento durante o campeonato.

Veja como ficaram os grupos: