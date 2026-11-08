Alcaraz vence Shelton e é campeão do Masters 1000 de Paris pela primeira vez

O tenista Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, fez história neste domingo (08) ao conquistar o primeiro Masters 1000 de Paris de sua carreira. O espanhol derrotou o norte-americano Ben Shelton, 4º colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 7/5, em uma partida que teve 1h58min de duração.

A vitória do europeu foi uma revanche de outro confronto recente entre os tenistas. Em setembro, o norte-americano derrotou Alcaraz nas quartas de final do US Open. No histórico geral, agora são cinco confrontos, com quatro vitórias do espanhol e apenas uma de Shelton, justamente na competição dos Estados Unidos.

Com mais um troféu, Carlos Alcaraz chegou ao 29º título no Circuito Mundial de Tênis e o nono de Masters 1000. Contando apenas a atual temporada, são cinco conquistas: Australian Open, ATP 250 de Doha, ATP 250 de Tóquio e o ATP 500 de Viena. Em Paris, ele nunca tinha ultrapassado as quartas de final.

Mesmo com outro título, Alcaraz ainda permanece na terceira colocação do ranking e chega a 7100 pontos. Atual campeão de Roland Garros e do US Open, o alemão Alexander Zverev vai terminar o ano na liderança da ATP. Enquanto o italiano Jannik Sinner mantém a segunda colocação mesmo fora das quadras por lesão.

O jogo

A partida da capital francesa foi marcada pelo equilíbrio entre os competidores. No primeiro set, os tenistas tiveram dificuldades para quebrar o serviço e o confronto foi até o tie-break. Ben Shelton ainda salvou um set point, mas Carlos Alcaraz confirmou o favoritismo e levou a melhor.

No segundo set, o norte-americano quebrou o serviço pela primeira vez na partida e conseguiu abrir 4 a 2 de vantagem. Porém, o espanhol acordou no duelo e conseguiu virar a parcial para confirmar o título.