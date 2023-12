Alvo de Fortaleza e Internacional, Hyoran deixa o Atlético-MG

Galo anunciou a saída do atleta nesta quarta-feira, 13; Jogador não estava nos planos de Felipão para 2024

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-MG anunciou a saída de Hyoran



O meia Hyoran se despediu oficialmente do Atlético-MG nesta quarta-feira, 11. Foi o segundo jogador a deixar o Galo. Após o anúncio da aposentadoria do zagueiro Réver, o contrato de Hyoran não será renovado e ele está nos planos de Fortaleza e Internacional. O jogador não estava nos planos do técnico Luiz Felipe Scolari para a próxima temporada, tendo retornado ao clube no início do ano após uma passagem sem brilho pelo Red Bull Bragantino. O Galo agradeceu o atleta em suas redes sociais, citando as conquistas das quais o jogador fez parte. “Hyoran, você faz parte da história vitoriosa do Clube Atlético Mineiro. Campeão Brasileiro, da Copa do Brasil e três vezes do Mineiro, sempre honrou nossa camisa com raça, técnica, assistências e belos gols. O Galo te deseja o melhor na sequência da carreira”.

Com poucas oportunidades em 2023, Hyoran viu com bons olhos a chance de buscar uma nova casa. O Fortaleza, que está liberado do transfer ban, está disposto a investir para ganhar a concorrência com o Internacional na contratação de Hyoran. O clube gaúcho também demonstrou grande interesse no jogador, especialmente diante da possibilidade de perder Maurício, que está sendo assediado por diversos clubes, e Alab Patrick. O Atlético-MG, que terminou o Brasileirão na terceira colocação, pode ter mais saídas em seu elenco. Alan Kardec e Vargas, que estão em rota de colisão com os torcedores, não devem permanecer, enquanto Patrick pode buscar uma nova equipe para ter mais oportunidades de atuar. Pelo Galo, o jogador atuou em 115 jogos, marcou 16 gols e deu 13 assistências.