Lateral de clube inglês é suspenso após ataque de fúria durante treinamento

Jogador agrediu companheiro com uma cotovelada e cuspiu no rosto de um auxiliar que tentou separar a briga

Reprodução/Instagram/@jonnyotto Jonny Otto surtou durante treinamento no Wolverhampton, da Inglaterra



O Wolverhampton, da Inglaterra, anunciou a suspensão do lateral-esquerdo espanhol Jonny Otto até o final de janeiro por motivos disciplinares. De acordo com informações do site “The Athletic”, o jogador se envolveu em uma confusão durante um treinamento conjunto entre profissionais e base. Durante o incidente, Otto agrediu com uma cotovelada o atacante Tawanda Chirewa e cuspiu no rosto de um auxiliar que tentou separar a briga. Além disso, fora do campo de treinamento, o jogador ainda causou danos materiais ao destruir uma televisão e uma mesa. A comissão técnica conseguiu controlar a situação e o jogador foi retirado do local. Apesar de ter se desculpado com o diretor esportivo Matt Hobbs, a punição foi mantida. Diante desse episódio, existe rumores de que o clube possa negociar o jogador durante a janela de transferências. Isso se deve ao fato de que Jonny Otto foi pouco utilizado nesta temporada. Resta aguardar para saber qual será o desfecho dessa situação e se o lateral-esquerdo permanecerá no Wolverhampton.