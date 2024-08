Ana Carolina Moura leva a terceira medalha de ouro no taekwondo para o Brasil no Paraolimpíadas de Paris

Atleta levou a melhor na disputa contra francesa Djelika Diallo na categoria até 65kg; outra lutadora brasileira que brilhou nesta sexta foi Silvana Fernandes, na categoria até 57kg, levando o bronze

Silvio Avila/CPB Mineira levou medalha e conquistou terceira medalha de ouro para o Brasil



É vitória para o Brasil de novo. Nesta sexta-feira (30), Ana Carolina Moura venceu a francesa francesa Djelika Diallo na categoria K44 feminina até 65kg, nos jogos Paralímpicos de Paris 2024. A mineira conquistou a medalha de ouro no combate por 13 a 7 e ficou com o título paralímpico. Ana Carolina conquistou seu lugar no pódio após uma linda luta contra a camaronesa Marie Antoinnette Dassi, quando venceu por 21 a 1.