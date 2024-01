André Villas-Boas comunica candidatura à presidência do Porto

Treinador português oficializa sua entrada em disputa acirrada contra Jorge Nuno Pinto da Costa

André Villas-Boas, treinador português, anunciou oficialmente sua candidatura à presidência do Porto nesta quarta-feira, 17, As eleições para o cargo estão marcadas para o mês de abril. Villas-Boas, que já comandou equipes como Chelsea, Olympique de Marselha e Porto, conquistou a Liga Europa em 2011. Seu principal adversário será Jorge Nuno Pinto da Costa, que ocupa o cargo desde 1982. Pinto da Costa, de 86 anos, é considerado o responsável pela hegemonia do clube diante de seus maiores rivais, Benfica e Sporting. Villas-Boas, que já foi assistente de José Mourinho, teve uma passagem pelo Porto como treinador por uma temporada, onde conquistou o Campeonato Português, a Copa de Portugal e a Liga Europa, alcançando a tríplice coroa. Após sua passagem pelo clube português, o treinador trabalhou na Premier League, comandando equipes como Chelsea e Tottenham, e se sagrou campeão russo pelo Zenit de São Petersburgo. Em seguida, teve experiências no futebol chinês, no Shanghai SIPG, e no Olympique de Marselha.