Após 40 dias fora dos gramados, Neymar é escalado pelo PSG para partida contra Lyon

O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, escalou Neymar para a partida contra o Lyon, que está marcada para às 17 horas deste domingo, pela 30ª rodada, e coloca em disputa a liderança do Campeonato Francês. Este será o primeiro jogo do craque brasileiro após mais de 40 dias fora dos gramados. Ele se machucou durante uma partida da Copa da França, contra o Caen, em 10 de fevereiro. O jogo lhe rendeu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O tempo previsto para sua recuperação era de aproximadamente quatro semanas, mas Neymar precisou de um período maior para se livrar da contusão.

“Neymar estará presente amanhã com o grupo”, garantiu Pochettino neste sábado, 20. No entanto, o treinador argentino não confirmou se o atacante será titular ou retornará aos gramados entre os reservas. Atualmente, Lyon e PSG estão empatados com 60 pontos na tabela da competição, mas o time parisiense aparece à frente, ocupando a segunda posição, por levar vantagens nos critérios de desempate. O torneio é liderado por Lille, com 63 pontos.

Por conta da lesão mais recente, o brasileiro deixou de disputar nove partidas. Sem sua atuação, PSG venceu seis jogos, perdeu dois e empatou um. Nesta temporada, Neymar marcou 13 gols nos 18 duelos que participou. Nas redes sociais, recentemente o camisa 10 publicou um vídeo treinando no CT do PSG e registrou na legenda: “carregando”.