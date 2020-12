Após contrair Covid-19 pela 2ª vez, Luxemburgo revela estar ‘100% curado’

Treinador classifica reinfecção como ‘muito pesada’ após ser internado com sintomas respiratórios; veja declaração

Nayra Halm/Estadão Conteúdo Vanderlei Luxemburgo afirmou estar liberado para atividades pessoais e profissionais



O técnico Vanderlei Luxemburgo anunciou, nesta terça-feira, 29, estar curado da Covid-19. Por meio de um vídeo publicado em sua conta do Instagram, ele também disse que está liberado para retomar as atividades profissionais e pessoais de sua rotina. Internado em São Paulo no último dia 14 com sintomas respiratórios, o treinador contraiu o coronavírus pela segunda vez, apresentando um quadro de saúde mais grave na reinfecção.

Luxemburgo classificou seu caso de Covid-19 como “muito pesado”. “Estive com o médico hoje de manhã, ontem fiz os exames e hoje retornei no médico. Estou totalmente liberado, 100% liberado para as minhas atividades normais de vida e profissionais. Estou tranquilo. Agora preciso ter cuidado para não me expor muito porque vim de uma doença muito pesada, mas estou totalmente curado, graças a Deus”. Além disso, o técnico usou o vídeo para agradecer o apoio que recebeu durante o tratamento. “Tenho que agradecer a todos aqueles que oraram por mim, aos amigos, fãs e a todos que se interessaram pela minha recuperação”, disse.

Confira na íntegra o vídeo do ténico Vanderlei Luxemburgo: