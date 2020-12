Forbes: Brenner e Richarlison se destacam entre personalidades com menos de 30 anos

Lista apontou atacantes por desempenho dentro e fora de campo em 2020; brasileiros são os únicos indicados na categoria ‘esportes’

Imagens: Rubens Chiri/São Paulo e @lucasfigfoto / CBF Em 2020, Brenner e Richarlison marcaram gols e fizeram importantes campanhas para os times em campo



A revista Forbes mencionou os atacantes Brenner, do São Paulo, e Richarlison, do Everton, na lista que aponta as 30 principais personalidades brasileiras com menos de 30 anos. Brenner se destacou na campanha do Tricolor neste ano, marcando 22 gols em 37 jogos com apenas 20 anos. Já Richarlison, com 3 anos a mais que Brenner, marcou presença no Brasil, na Seleção do técnico Tite, e no exterior, balançando as redes cinco vezes durante 14 partidas na nova temporada do futebol inglês.

Para além do futebol, os brasileiros usaram as redes sociais para manter o contato com a torcida e mobilizá-la em torno de causas sociais, como a política e o racismo. Brenner e Richarlison foram os únicos selecionados pela revista na categoria de esportes. A lista inclui personalidades de diversas áreas, como ciência, música, finanças, esporte, entre outras. Por exemplo, a criadora de conteúdo Nath Finanças foi selecionada na área de finanças e a artista Manu Gavassi, na categoria marketing e publicidade.