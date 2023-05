Após derrota, Gabigol rebate provocação do Athletico-PR: ‘Essa Libertadores maravilhosa’

Furacão foi ao Twitter e ironizou fala do atacante que criticou o gramado da Arena da Baixada; equipe paranaense venceu o Flamengo por 2 a 1

IRISBEL CORREIA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol fez o gol do Flamengo na partida deste domingo contra o Athletico-PR



O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, rebateu uma provocação do Athletico-PR no Twitter, na noite deste domingo, 7, após a vitória dos paranaenses sobre o Flamengo, por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, 5, o atacante criticou o gramado da Arena da Baixada. “Jogo importante em um gramado horrível”, disse Gabigol. Após a partida, o Athletico-PR ironizou a declaração do jogador Rubro-Negro e escreveu em seu Twitter oficial. “Esse gramado horrível”, acompanhado de emojis e uma foto dos jogadores da equipe comemorando um dos gols do Furacão. O atacante flamenguista respondeu a postagem. “Essa Libertadores maravilhosa”, escreveu o atleta, relembrando a conquista da Libertadores do Rubro-Negro em cima dos paranaenses em 2022.