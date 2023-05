Palmeiras atropela o Goiás fora de casa e assume a vice-liderança do Brasileiro

Mesmo fora de casa, Verdão não tomou conhecimento do Esmeraldino e goleou por 5 a 0

Endrick comemora um dos gols na goleada do Palmeiras sobre o Goiás



O Palmeiras atropelou o Goiás na Serrinha, em Goiânia, neste domingo, 7. A equipe comandada por Abel Ferreira não tomou conhecimento do Esmeraldino e o goleou por 5 a 0 em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, maior goleada da edição 2023 até o momento. Os gols do Verdão foram marcados por Artur, Sidmar (contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu, que não marcava desde novembro. O resultado coloca o Palmeiras na vice-liderança da competição nacional, com 10 pontos. Os goianos estão na 18ª colocação, zona do rebaixamento, com três pontos conquistados. O placar condiz com o que foi o jogo. A equipe paulista dominou o jogo do início ao fim. Para piorar a situação dos donos da casa, Lucas Halter foi expulso aos 40 minutos da primeira etapa. As duas equipes voltam a jogar pelo Brasileirão na quarta-feira, 10. O Palmeiras encara o Grêmio no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 20 horas, o Goiás visita o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Com um bom volume de jogo, o Palmeiras precisou de apenas 9 minutos para inaugurar o placar. Artur aproveita desvio de Zé Rafael em cobrança de escanteio para cabecear e colocar os visitantes na frente. Em vantagem, o Verdão passou a jogar no contra-ataque. A expulsão de Lucas Halter, após falta em cima de Rony, facilitou a vida do Verdão. Raphael Veiga quase ampliou o placar na cobrança da falta. O Goiás tentava arriscar de longe, mas não levou perigo ao adversário.

No segundo tempo, aos dois minutos, o Palmeiras praticamente decidiu o jogo. Piquerez cruzou e Sidimar marcou contra. A goleada foi construída naturalmente. Raphael Veiga aproveitou um vacilo da zaga do Esmeraldina e marcou o terceiro. Endrick marcou o quarto, aproveitando assistência de Piquerez. Dudu fechou a conta e anotou o primeiro gol na temporada.