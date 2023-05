Após largar em nono lugar, Verstappen vence o GP de Miami

Holandês abre 14 pontos de diferença para Sergio Pérez na classificação do campeonato

Jared C. Tilton/Getty Images/ AFP Verstappen conquistou sua terceira vitória na temporada



O holandês Max Verstappen venceu neste domingo, 7, o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. A vitória veio após o bicampeão do mundo largar em nono lugar. Fechando o pódio, o mexicano Sergio Pérez ficou em segundo lugar, e o espanhol Fernando Alonso terminou em terceiro. A corrida começou com Pérez na ponta, seguido pelos espanhóis Alonso e Carlos Sainz. Perez liderou a prova em 15 voltas, tempo que Verstappen levou para sair do nono lugar para o segundo. Na 20ª volta, o mexicano visitou os boxes, o que levou o colega de RBR para a liderança. O bicampeão visitou o boxes. Apesar da parada lenta, retomou a ponta na volta 49 e lá ficou até o fim da prova. Com o resultado, a vantagem do holandês para o mexicano é de 14 pontos na classificação geral. Verstappen já havia vencido no Bahrein e na Austrália. O próximo GP está marcado para o dia 21 de maio, na Itália.