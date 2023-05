Torcedores são detidos por canções antissemitas antes de jogo do Campeonato Holandês

Ajax é um time com proximidade a comunidade judaica, o que o torna um alvo frequente de rivais pela ligação com judaísmo

MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP Ajax é um time com proximidade a comunidade judaica



Mais de 154 torcedores foram detidos no sábado, 6, antes da partida entre Ajax e AZ Alkmaar, pelo Campeonato Holandês. A detenção, segundo o Rádio AT5, aconteceu porque eles estavam disparando gritos ofensivos, com teor antissementa. O Ajax é um time com proximidade a comunidade judaica, o que o torna um alvo frequente de rivais pela ligação com judaísmo. A equipe já teve diversos presidentes e jogadores praticantes da religião judaica.”. A polícia deteve 154 torcedores de futebol esta noite por canções antissemitas no metrô da cidade. O trem foi parado e os apoiadores foram presos por insulto”, escreveu o centro de comando da polícia, acrescentando que os torcedores haviam sido alertados mais de uma vez para interromperem os gritos. Como não deram ouvidos, o trem em que estavam parou na estação Strandvliet para que todos fossem presos. Em campo, Ajax e AZ empataram em 0 a 0.