Após Noriega e Jaime Júnior, TV Globo também demite repórter Régis Rosing

Jornalista estava na emissora carioca desde 1990 e cobriu cinco Copas do Mundo

Reprodução/TV Libereral Régis Rosing foi demitido após trabalhar na Globo por 33 anos



A TV Globo está passando por uma grande reformulação na editoria de Esporte nesta quinta-feira, 13. Após as saídas do comentarista Maurício Noriega e do narrador Jaime Júnior, o repórter Régis Rosing também foi demitido. Profissional da emissora carioca há 33 anos, o jornalista ficou conhecido por ser um “repórter profeta”, gravando entradas antes dos gols nas partidas de futebol. Ao todo, o gaúcho de 57 anos trabalhou em cinco Copas do Mundo (1998, 2002, 2006, 2010 e 2014), além de outras três Olimpíadas (2000, 2004 e 2008). Durante sua trajetória, Régis também fez diversas matérias especiais em que mostrava como o futebol poderia mudar a vida das pessoas. Publicamente, a Globo afirma que os cortes visam diminuir a folha salarial num momento conturbado economicamente. Nos últimos meses, outros medalhões do jornalismo esportivo deixaram a empresa, como Galvão Bueno, Cleber Machado e Jota Júnior, por exemplo.