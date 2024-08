Armand Duplantis quebra próprio recorde mundial do salto com vara

Detentor do recorde mundial na sua modalidade desde fevereiro de 2020, o atleta pulverizou pela décima vez a melhor marca da história, vinte dias depois do seu último recorde nos Jogos Olímpicos de Paris

Sergei GAPON/AFP Duplantis superou neste domingo (25), na 2ª tentativa, uma barra de 6,26 metros na etapa da Diamond League em Chorzow, na Polônia



O sueco Armand Duplantis quebrou seu próprio recorde mundial de salto com vara ao superar neste domingo (25), na sua segunda tentativa, uma barra de 6,26 metros na etapa da Diamond League em Chorzow, na Polônia. Detentor do recorde mundial na sua modalidade desde fevereiro de 2020 com um salto de 6,17m em Torun, também na Polônia, ‘Mondo’ Duplantis pulverizou pela décima vez a melhor marca da história, vinte dias depois do seu último recorde, os 6,25m estabelecidos nos Jogos Olímpicos de Paris.

Coroado na capital francesa, o sueco saltou 6,15 metros na quarta-feira na etapa de Lausanne (Suíça) sem “ter treinado muito” após os Jogos Olímpicos. Na Polônia, neste domingo, Armand Duplantis saltou primeiro 5,62m, depois 5,92m e 6m para liderar a prova à frente do americano Sam Kendricks e do grego Emmanouil Karalis, antes de encarar o recorde mundial. Em sua primeira tentativa de 6,26m, Duplantis errou o salto ao passar por baixo da barra, mas na segunda corrigiu e embora tenha tocado na barra ela não caiu e assim ele estabeleceu um novo recorde mundial à frente do recordista anterior Renaud Lavillenie, que também competiu em Chorzow.

Ingebrigtsen bate recorde de 28 anos

Mas um segundo recorde mundial, menos esperado, também caiu em Chorzow: o norueguês Jakob Ingebrigtsen correu os 3.000 metros em 7m17s55, quebrando um recorde que datava de 28 anos atrás, numa distância que não consta nas provas olímpicas.

Depois de ficar a dois décimos de outro recorde mundial, os 800m de Lausanne, na quinta-feira, o queniano Emmanuel Wanyonyi foi derrotado na distância por Marco Arop. O canadense, medalhista de prata nos Jogos de Paris atrás de Wanyonyi, venceu com o tempo de 1m41s20, trinta centésimos de segundo atrás do recorde estabelecido por David Rudisha nos Jogos de Londres em 2012.

Na ausência do campeão olímpico Noah Lyles e do medalhista de prata jamaicano Kishane Thompson, que não largou, Fred Kerley dominou os 100m. O americano venceu com o tempo de 9s87, apenas um centésimo à frente do queniano Ferdinand Omanyala. O norueguês Karsten Warholm também aproveitou a ausência do campeão olímpico americano, Rai Benjamin, para vencer os 400m com barreiras com 46s95.

Entre as mulheres, a holandesa Femke Bol, que já havia vencido na quinta-feira em Lausanne, repetiu o feito na cidade polonesa, superando com o tempo de 52s12 a americana Anna Cockrell. Os 400m foram vencidos pela dominicana Marileidy Paulino, medalhista de ouro em Paris-2024 na distância.

