Sueco bate recorde outdoor no salto com vara; Thiago Braz fica em 3º

Armand Duplantis fez história na etapa de Estocolmo da Diamond League nesta quinta-feira, 30

Reprodução/ Wanda Diamond League Duplantis, de 22 anos, está fazendo história no esporte



Armand Duplantis não para de se superar. O sueco bateu nesta quinta-feira, 30, o recorde outdoor do salto com vara na etapa de Estocolmo, na Suécia, da Diamond League. Ele atingiu a marca de 6,16 metros. A altura, no entanto, é quatro centímetros mais baixa que a marca indoor alcançada por Duplantis no último mês de março. O recorde indoor anterior era do próprio Armand Duplantis. Ele havia saltado para 6,15 metros, em Roma, em 2020. Com os seguidos resultados, o sueco deixou para trás o ucraniano Sergei Bubka, que atualmente ocupa cargo na direção da Iaaf (Federação Internacional de Atletismo). Com a quebra de mais um recorde indoor, Duplantis dá mostras de que não descansará até os Jogos Olímpicos de Paris. Apesar de ter conquistado a medalha de ouro em Tóquio, o sueco de 22 anos ficou engasgado por não ter conseguido a quebra do recorde olímpico, que pertence ao brasileiro Thiago Braz (6,06m), batidos na Rio-2016.

A marca indoor se distingue dos recordes outdoor, porque não recebe interferências climáticas, como o vento, que causa mudanças sensíveis, principalmente em esportes como o salto com vara. O brasileiro Thiago Braz concluiu a prova na terceira colocação, após saltar 5,93 metros. À frente dele, ficou o norte-americano Christopher Nilsen, que também fez a marca de 5,93 metros. O pódio em Estocolmo repetiu as colocações olímpicas, obtidas na capital japonesa no último ano. Agora, os atletas se concentram para o Mundial de Atletismo, que acontece em Eugene, nos Estados Unidos, a partir do dia 15 de julho.

*Com informações do Estadão Conteúdo