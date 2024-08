Duplantis é bi olímpico no salto com vara e eleva seu recorde mundial a 6,25 m

Sueco já havia garantido a vitória e quebrado a marca olímpica do brasileiro Thiago Braz, mas batalhou por um feito maior e conseguiu; americano Sam Kendricks foi prata e grego Emmanouil Karalis levou o bronze

Julio Muñoz/EFE O atleta sueco Armand Duplantis corre em direção à torcida após conquistar o bicampeonato olímpico



O sueco Armand Duplantis conquistou nesta segunda-feira (5) mais um recorde mundial e a medalha de ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Duplantis, que já havia garantido o ouro ao saltar 6,00 metros, superou a marca com um salto de 6,25 metros, estabelecendo um novo recorde mundial. O atleta americano Sam Kendricks ficou com a prata ao saltar 5,95 metros, enquanto o grego Emmanouil Karalis levou o bronze com 5,90 metros. Após garantir o ouro, o sueco atacou a barra de 6,10 metros, quebrando o recorde olímpico anterior, que era de 6,03 metros, estabelecido pelo brasileiro Thiago Braz na Rio-2016. Em sua última tentativa, Duplantis superou a altura de 6,25 metros, após duas tentativas anteriores em que a barra caiu.

Desde que Duplantis bateu o recorde mundial pela primeira vez, em 2020, com 6,16 metros, ele já superou sua própria marca em oito ocasiões, incluindo a conquista atual em Paris. Aos 24 anos, ele já acumula três ouros mundiais, três ouros europeus e agora dois ouros olímpicos. Seu pai e treinador, Greg Duplantis, acredita que seu filho ainda pode atingir alturas maiores, possivelmente se aproximando dos 6,40 metros. Algumas previsões sugerem que ele poderia alcançar até 6,51 metros, o que deixa o próprio Duplantis otimista.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Stade de France, as condições estavam ideais para o salto. Com um estádio vibrante e uma meteorologia favorável, Duplantis iniciou sua performance com saltos de 5,70 metros, 5,85 metros, 5,90 metros e 6,00 metros. Seus concorrentes foram ficando para trás, e o público aguardava ansiosamente o desafio dos 6,25 metros. Após duas tentativas frustradas, Duplantis conseguiu superar a altura, provocando a explosão de entusiasmo no estádio e marcando um grande feito para o atletismo nestes Jogos Olímpicos.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira