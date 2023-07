Arrascaeta brilha, e Flamengo derrota o Fortaleza por 2 a 0 no Maracanã

Uruguaio marcou um gol e deu uma assistência; Rubro-Negro chega a quarta vitória em cinco jogos no Campeonato Brasileiro

ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta vibra após marcar o gol da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza



Em grande noite de Arrascaeta, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0, neste sábado, 1º, no Maracanã, pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro. O meia uruguaio deu uma assistência e marcou o gol da vitória, que deixa os cariocas na terceira posição na classificação, com 25 pontos, cinco atrás do líder Botafogo. O Fortaleza estaciona nos 20 pontos e está na nona posição. O Leão desperdiçou um pênalti com Yago Pikachu no primeiro tempo, defendida pelo goleiro Matheus Cunha.

Nos primeiros minutos de partida, o Rubro-Negro dominou a posse de bola, mas foi a equipe cearense que esteve próximo do gol. Lucero sofreu pênalti de Thiago Maia. Pikachu foi para a cobrança, mas bateu fraco e Matheus Cunha defendeu com tranquilidade. E o futebol é implacável co quem desperdiça uma grande oportunidade. Três minutos depois, Gabigol abriu o placar após boa jogada de Arrascaeta, que se livrou da marcação de um adversário e encontrou o atacante, que só escorou para o gol. O Leão da Pici cresceu no final da partida e quase marcou com Pochettino, mas o argentino chutou para fora. Na segunda etapa, o Flamengo manteve o controle do jogo e quase marcou com Pedro, que parou na boa defesa de João Ricardo. Mas foi de Arrascaeta o segundo grito de gol da torcida Rubro-Negra. O uruguaio aproveitou a sobre na grande área e encheu o pé para marcar. O Fortaleza cresceu no decorrer na etapa final, mas o Flamengo retomou o controle da partida no fim e ficou com os três pontos.

O time de Sampaoli entra em campo na quarta-feira, 5, contra o Athletico-PR, às 21h30, pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro volta a jogar no sábado, 9, contra o Palmeiras, em São Paulo, às 21 horas. Já o Fortaleza folga durante a semana e volta a jogar no domingo, 9, contra o Athletico-PR, às 18h30, no Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.