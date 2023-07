Brasileirão: Luciano marca no fim e São Paulo vence o Fluminense no Morumbi

Tricolor Paulista fez um bom jogo na segunda etapa e marcou no apagar das luzes; vitória coloca os paulistas na sexta colocação

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano comemora gol marcado contra o Fluminense



Na abertura da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu o Fluminense, no Morumbi, e venceu por 1 a 0. A partida foi bem lenta no primeiro tempo, mas no segundo melhorou e ambos os times tiveram chances de vencer. Nos primeiros 45 minutos, o São Paulo chegou ao gol apenas uma vez. Depois do intervalo, a equipe melhorou e forçou o goleiro Fábio a fazer boas defesas. Por outro lado, o Fluminense foi um time muito recuado e chegou apenas uma vez, mas com muito perigo e Rafael salvou o Tricolor. Até que aos 41 minutos, Luciano chutou no cantinho e Fábio não conseguiu evitar o gol dos paulistas.

O resultado deixa as equipes empatadas em pontos, mas com o Fluminense em 5º e o São Paulo em 6º. Na próxima rodada, a equipe carioca recebe o Internacional, enquanto o Tricolor Paulista viaja para enfrentar o Red Bull Bragantino.