Arsenal goleia o Crystal Palace e dispara na liderança do Campeonato Inglês

Saka marca duas vezes e Gabriel Martinelli deixa sua marca na goleada por 4 a 1; Gunners abrem oito pontos de diferença para o Manchester City, que tem um jogo a menos

JUSTIN TALLIS / AFP Arsenal vence e mantém liderança isolada no Inglês



Jogando diante do seu torcedor, o Arsenal não teve dificuldades e goleou o Crystal Palace por 4 a 1, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Gabriel Martinelli, Saka (2) e Xhaka marcaram para os Gunners. Schlupp marcou para os visitantes. Foi a sexta vitória consecutiva do Arsenal, que chegou aos 69 pontos e disparou na liderança da competição. O time comandado por Arteta abriu oito pontos de diferença para o segundo colocado, o Manchester City, que tem um jogo a menos. O Crystal Palace é o 12º colocado, com apenas 27 pontos. Na próxima rodada, os Gunners enfrentam o Leeds, enquanto o Palace encara o Leicester. O placar do Emirates Stadium foi inaugurado pelo brasileiro Gabriel Martinelli, aos 27 minutos. Ainda no primeiro tempo, Saka ampliou a vantagem dos mandantes. Xhaka tratou de marcar o terceiro, aos nove minutos da etapa final de jogo. O Palace esboçou uma reação e diminuiu o marcador com Zaha, aos 17 minutos do segundo tempo. Porém, Saka, aos 28 minutos, marcou o segundo gol dele na partida, o quarto dos anfitriões, e deu números finais ao jogo.