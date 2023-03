Richarlison sofre lesão em jogo do Tottenham e deixa o campo chorando

Brasileiro começou a partida entre os titulares, mas precisou ser substituído aos cinco minutos do primeiro tempo; partida terminou empatada em 3 a 3

ADRIAN DENNIS/AFP Richarlison deixa o gramado chorando e é consolado pelo técnico Antonio Conte



O atacante Richarlison sofreu uma lesão em jogo Tottenham pelo Campeonato Inglês neste sábado, 18, e deixou o gramado chorando. Antes da bola começar a rolar, o brasileiro estava desconfortável no aquecimento. Mesmo assim, ele começou entre os titulares. No entanto, o atleta precisou ser substituído com apenas cinco minutos de partida. Ele deixou o gramado com o meião da perna direita abaixado. O Tottenham ainda não informou o que aconteceu com Richarlison, que foi convocado para o amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos, no dia 25 de março. Caso a lesão seja confirmada, será a terceira do jogador na temporada. A primeira aconteceu em outubro, quando sentiu a panturrilha esquerda. Durante a disputa da Copa do Mundo do Catar, ele sofreu uma lesão muscular na partida contra a Croácia, em partida que terminou com a classificação dos croatas para a semifinal do Mundial. A partida entre Tottenham e Southampton, válida pelo torneio nacional, terminou empata em 3 a 3. O brasileiro disputou 15 jogos com a camisa dos Spurs e marcou dois gols.