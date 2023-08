Arsenal vence o City nos pênaltis e conquista a Supercopa da Inglaterra

Depois de um empate por 1 a 1 durante os 90 minutos, Gunners vence por 4 a 1 nas penalidades e fatura o título da competição pela 16º vez em sua história

JUSTIN TALLIS / AFP Jogadores do Arsenal comemoram título conquistado contra o City



Nos pênaltis, o Arsenal derrotou o Manchester City e foi campeão da Supercopa da Inglaterra, competição que abre o calendário do futebol inglês. Em partida disputada em Wembley, as equipes ficaram no 1 a 1 durante os 90 minutos. Nos pênaltis, os comandados de Mikel Arteta levaram a melhor, e bateram o atual campeão inglês e da Liga dos Campeões por 4 a 1. Os gols saíram no final do segundo tempo. Palmer, que entrou no lugar da Haaland, marcou para os Citzens. Trossard, nso acréscimos, empatou para os Gunners. Nas penalidades, todos os cobradores do Arsenal converteram suas cobranças. De Bruyne e Rodri desperdiçaram para a equipe comandada por Pep Guardiola. Foi o 16º título da competição para o Arsenal. Agora, as duas equipes se preparam para estrear no Campeonato Inglês. O Arsenal estreia em casa, no sábado, 12, contra o Nottingham Forest, às 8h30 (horário de Brasília), em casa. Já o City encara o Burnley, na sexta-feira, 11, às 16 horas (horário de Brasília).