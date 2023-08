Palmeiras atropela o Corinthians e se aproxima da final do Brasileirão Sub-20

Verdão faz 5 a 1 no Timão e pode perder por até três gols de diferença na partida de volta que ainda se classifica; Timão precisa vencer por 4 ou mais gols para avançar

Fabio Menotti/Palmeiras Thalys festeja o primeiro gol do Verdão no jogo



O Palmeiras não tomou conhecimento do Corinthians e goleou o maior rival no primeiro duelo da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogando em Santana do Parnaíba, neste domingo, 6, o Verdão venceu o Timão por 5 a 1 e está muito próximo de carimbar sua vaga para a final. Os gols foram marcados por Kevin, duas vezes, Thalys, Allan e Juninho. Pedrinho descontou nos acréscimos para o Timão. Os times voltam a se enfrentar no dia 15 de agosto (uma terça-feira), às 21h30, com mando alvinegro. O Verdão pode perder por até três gols de diferença que ainda sim se classifica. Por outro lado, o Timão precisa vencer por 4 ou mais gols para avançar. Do outro lado da chave, o Flamengo saiu na frente do Santos e venceu por 2 a 1 jogando fora de casa.

O Timão conseguiu segurar o Palmeiras até os 49 minutos do primeiro tempo, quando Thalys balançou as redes de calcanhar. A vitória foi sacramentada após um segundo tempo arrasador: Allan marcou o segundo no começo etapa final e Kevin marcou o terceiro, após falha do goleiro Kauê. O próprio Kevin marcou o quarto gol alviverde e Juninho marcou o quinto. De pênalti, Pedrinho marcou o gol de honra para os alvinegros.