Astro da NBA dá gravata em rival e é expulso após confusão generalizada; veja vídeo 

Draymond Green, ala-pivô do Golden State Warriors, aplicou golpe em Rudy Gobert, do Wolves; pivô francês criticou atitude do atleta após o jogo: ‘Compartamento de palhaço’

Reprodução/X/@NBAdoPovo Draymond Green foi expulso após aplicar gravata em Rudy Gobert, em partida da NBA Cup



Na noite desta terça-feira, 14, durante a terceira rodada da NBA Cup, ocorreu mais uma confusão envolvendo Draymond Green, do Golden State Warriors. Durante a partida contra o Minnesota Timberwolves, em São Francisco, nos Estados Unidos, Green aplicou uma gravata no pivô francês Rudy Gobert, o que resultou em sua expulsão da quadra. A confusão teve início quando Klay Thompson, dos Warriors, e Jaden McDaniels, dos Wolves, se desentenderam em quadra, e Green tentou intervir, mas acabou agredindo Gobert. Após o jogo, Gobert comentou sobre o incidente, afirmando que não tinha muito a dizer, mas classificou o comportamento de Green como “de palhaço”. Green e Thompson não se manifestaram após a partida. Vale ressaltar que Green já possui um histórico de confusões na NBA, incluindo um soco no rosto de seu companheiro de equipe Jordan Poole durante um treino na pré-temporada do ano passado.

A expulsão de Green, aliada à ausência de Stephen Curry, prejudicou o desempenho dos Warriors, que fizeram uma partida abaixo do esperado. O destaque do jogo foi Karl-Anthony Towns, dos Timberwolves, que marcou 33 pontos e conquistou 11 rebotes, garantindo a vitória para sua equipe por 104 a 101. Pelo lado dos Warriors, Brandin Podziemski, vindo do banco de reservas, anotou 23 pontos, enquanto Dario Saric, titular, foi o maior pontuador com 21 pontos. Essa foi a primeira derrota do Golden State Warriors na NBA Cup, e a equipe ocupa a terceira posição do Grupo C do Oeste. Além disso, na segunda rodada da competição, o Denver Nuggets e o Los Angeles Lakers conquistaram suas segundas vitórias e lideram seus respectivos grupos com 100% de aproveitamento até o momento. Os Lakers venceram o Memphis Grizzlies por 134 a 107, com destaque para D’Angelo Russell, que marcou 24 pontos. Já os Nuggets derrotaram o Los Angeles Clippers por 111 a 108, com Nikola Jokic se aproximando de mais um triple-double, registrando 32 pontos, 16 rebotes e 9 assistências. Paul George, dos Clippers, foi o cestinha da partida, com 35 pontos.