Athletico-PR vence o Bolívar no tempo normal, mas perde nos pênaltis e dá adeus à Libertadores

Furacão fez por 2 a 0 nos 90 minutos, mas deixou a vaga escapar nas penalidades; equipe boliviana encara o Internacional nas quartas de final

INICIUS DO PRADO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Bolívar comemoram classificação na Arena da Baixada



O Athletico-PR derrotou o Bolívar por 2 a 0 na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, disputada nesta terça-feira, 8, na Arena da Baixada, mas perdeu nos pênaltis e deu adeus a competição. Vitor Roque e Fernandinho marcaram para os paranaenses. Como o Furacão havia perdido o primeiro duelo por 3 a 1, a vaga foi decidida nos pênaltis. Nos pênaltis, as equipes converteram as quatro primeiras cobranças: Bejarano, Justiniano, Saucedo e Algarañaz marcaram para o time boliviano. Marcelo Cirino, Vitor Bueno, Fernandinho e Vidal marcaram para o time paranaense. Na quinta cobrança, Bruno Sávio fez para o Bolívar, mas Thiago Heleno cobrou na trave, tirando a possibilidade do Furacão se manter vivo na disputa. O Bolívar enfrentará o Internacional nas quartas de final da competição.