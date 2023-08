Corinthians empata sem gols com o Newell’s Old Boys e se classifica na Sul-Americana

Em noite de pouca inspiração no ataque, Timão breca pressão dos argentinos e garante vaga na próxima fase da competição

Marcelo Manera / AFP Corinthians se segura na Argentina e se classifica na Sul-Americana



O Corinthians segurou a pressão do Newell’s Old Boys e empatou por 0 a 0, em Rosário, na Argentina, na noite desta terça-feira, 8, e se classificou para as quartas de final na Copa Sul-Americana. A equipe brasileira já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1 na ida. Jogando com time misto, o Timão pouco criou e foi bastante pressionado, mas mostrou maturidade e garra para confirmar a vaga. Os donos da casa pressionaram, mas foram poucas as chances que levaram perigo ao gol defendido por Cássio. O próximo adversário saíra do confronto entre Estudiantes-ARG e Goiás. Os argentinos venceram o primeiro duelo por 3 a 0 e podem perder por até dois gols de diferença que ainda sim estará classificado. O jogo acontece nesta quarta-feira, no Serra Dourada, em Goiânia, às 19 horas.

Precisando reverter o resultado, os argentinos tiveram mais volume de jogo e finalizaram 16 vezes contra apenas três dos brasileiros. Contudo, a maioria não levou perigo. Ferreira arriscou de longe no início do jogo e assustou Cássio, que fez uma grande defesa em tentativa de Sforza, na reta final da primeira etapa. O Corinthians apostou muito nas bolas longas e quase não levou perigo.

O cenário não mudou na segunda etapa. O Timão seguiu com pouca criatividade no campo ofensivo, enquanto os donos da casa seguiram com a posse de bola, mas apesar da pressão levava pouco perigo. Yuri Alberto quase marcou em um chute cruzado, numa das poucas finalizações do Timão no jogo. No final do jogo, Gómez aproveitou bobeira de Bruno Mendez e chutou, mas Fábio Santos evitou o gol dos argentinos. O jogo seguiu assim até o final e não houve alteração no placar. É a terceira vez que o Corinthians disputará a quartas de final da Sul-Americana.