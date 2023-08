Internacional vence o River Plate nos pênaltis e se classifica às quartas de final da Libertadores

Em disputa emocionante, Rochet converte última cobrança e garante classificação do Colorado

Foto: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Goleiro Rochet converte o último pênalti e festeja classificação com os companheiros de equipe



Teve emoção em Porto Alegre na noite desta terça-feira, 8. O Internacional derrotou o River Plate por 2 a 1 no Beira-Rio. Como havia perdido a partida de ida das oitavas de final da Libertadores pelo mesmo placar, a decisão foi para os pênaltis. E em uma disputa emocionante, o Inter venceu por 9 a 8 e garantiu a classificação às quartas de final da competição. Alan Patrick e Mercado marcaram para os Colorados durante os 90 minutos. Robert Rojas marcou para os argentinos. Agora, o Colorado encara o Bolívar, na próxima fase da competição. Antes do jogo, a torcida Colorada fez um enorme festa para recepcionar a equipe, que não vinha vivendo um bom momento. Em dois lances de bola parada, Alan Patrick e Mercado abriram 2 a 0 para o Colorado. O resultado garantia a equipe na próxima fase, mas Rojas descontou nos acréscimos e levou a disputa para os pênaltis.

As emoções não cessaram durante as penalidades. Os times acertaram seis cobranças cada até que Solaria desperdiçou para o River. O Inter, porém, não aproveitou e errou com De Pena. Mais tarde, Rojas errou novamente para os argentinos. O goleiro Rochet pediu a bola e, com categoria, marcou e garantiu a vitória dos brasileiros em Porto Alegre por 9 a 8, para delírio da torcida e dos jogadores do Internacional.