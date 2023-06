Athletico-PR vence o Corinthians e cola no G-4 do Brasileirão

Com a derrota, time paulista, comandado por Vanderlei Luxemburgo, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento

ERNANI OGATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Roque marcou o gol da vitória do Athletico-PR aos 35 minutos do primeiro tempo



O Athletico-PR venceu o Corinthians por 1 a 0, na tarde deste sábado, 24, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ligga Arena. O gol da partida foi marcado pelo atacante Vitor Roque aos 35 minutos do primeiro tempo, após uma assistência do lateral-direito Khellven, que escorou de cabeça para o meio da área do time paulista e encontrou o camisa 9 do Furacão. A joia do clube paranaense chegou ao 12º gol no ano. Com o resultado, o time da casa, comandado pelo interino Wesley Carvalho, subiu para a quinta colocação do Brasileirão, com 19 pontos, um a menos que o Grêmio, o primeiro no G-4 do torneio nacional. O time paulista, por outro lado, estaciona nos 12 pontos e permanece na 15ª colocação. O time do Parque São Jorge, porém, pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Para isso acontecer, o Cuiabá (16º colocado) precisa ao menos empatar contra o Vasco, na segunda-feira, 26, e o Goiás (17º) vencer o Red Bull Bragantino, fora de casa, no domingo, 25, às 18h30. Na próxima rodada, o Athletico-PR recebe o vice-líder Palmeiras, no domingo, 2, enquanto o Corinthians enfrenta o Bragantino, também no domingo, às 11h, na Neo Química Arena.