Al Hilal se aproxima de acordo com estrela do Chelsea

Jogador foi contratado pela equipe londrina na última temporada, disputou 32 jogos e marcou dois gols; novo contrato será de 3 anos

Depois de levar Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N’Golo Kante, o futebol da Arábia Saudita está prestes a contratar mais um dos grandes jogadores da Europa. Trata-se do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, que defendeu o Chelsea na temporada passada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o Al Hilal já teria firmado um acordo com o Chelsea e com o jogador para garantir um vínculo de três anos com o defensor. Os exames médicos e e a assinatura do contrato seriam os únicos itens pendentes para oficializar a contratação. Aos 32 anos, Koulibaly fez carreira na Itália, onde defendeu o Napoli por oito anos. No começo da temporada 2022/23, o Chelsea contratou o senegalês, que disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência pela camisa dos Blues. Mais recentemente, Koulibaly esteve em campo contra o Brasil no amistoso entre os dois países. O senegalês será o segundo grande reforço do clube para a temporada, sendo acompanhado pelo português Rúben Neves, que deixou o Wolverhampton.