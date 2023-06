Paulo Turra chega ao Santos, mas não deve comandar o time contra o Flamengo

Paulo Roberto Falcão deve ser o interino no duelo contra o time de Jorge Sampaoli; ‘Vamos fazer um grande trabalho’, promete o novo comandante do Peixe

Raul Baretta/Santos FC Paulo Turra assume o comando do Santos após a demissão do técnico Odair Hellmann



Novo treinador do Santos, Paulo Turra esteve no CT Rei Pelé neste sábado, 24, para conhecer a estrutura do clube e assinar o seu contrato com o Peixe. Ele foi recebido pelo presidente Andres Rueda e pelo coordenador esportivo, Paulo Roberto Falcão. Apesar disso, Turra não deve comandar o time neste domingo, 25, contra o Flamengo. Com isso, Falcão deve ficar no banco. O duelo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h30, na Vila Belmiro. O confronto não terá torcida, já que o clube paulista foi preventivamente punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em virtude dos atos de vandalismo na quarta-feira, 21, quando o alvinegro praiano perdeu de 2 a 0 para o rival Corinthians.

“Uma emoção muito grande de estar à frente de um dos maiores clubes do mundo, simplesmente o clube do Pelé. Estou orgulhoso demais e podem ter certeza que eu, juntamente com a minha comissão técnica e todos que já estão aqui no clube, vamos fazer um grande trabalho. Tenho convicção absoluta disso”, disse Turra. “Estou com muita sede e vontade de estar aqui. Além da grande responsabilidade de representar esse escudo gigante, eu sei que o Santos FC uma boa estrutura para nos dar esse suporte. Vamos primeiramente buscar dar uma cara para a equipe e assim buscar o caminho das vitórias. Conhecemos muito bem o elenco, tanto no coletivo quanto no individual. Peço para os santistas que confiem no nosso trabalho, pois vamos com faca nos dentes para representar muito bem esse grande clube”, acrescentou o treinador, que assume o Santos depois de ser demitido pelo Athletico-PR, clube que comandou por 36 partidas.

Recém-contratado, Paulo Turra terá a missão de debelar a crise que atinge o Santos. Eliminado da Copa do Brasil e na frase de grupos da Sul-Americana, o Peixe não vence há nove jogos, período no qual só marcou quatro gols. Atualmente, o clube paulista é o 13º colocado do Brasileirão, com 13 pontos – o Santos está a apenas dois pontos da zona do rebaixamento do campeonato nacional. Adversário santista, o Flamengo foi goleado na última rodada pelo Red Bull Bragantino, que aplicou um sonoro 4 a 0 em Bragança (SP). O revés interrompeu uma série de dez partidas sem derrota do time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli.