Athletico-PR x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 5ª fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pablo, do Athletico Paranaense, comemora o seu gol



Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30, na Arena da Baixada, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O Athletico estreia na atual edição da Copa do Brasil. O Furacão vem de derrota para o Palmeiras por 1 a 0, e ocupa o sexto lugar, com 19 pontos somados em 12 rodadas.

Já o Atlético-GO não tem ido muito bem até agora na temporada. O time é apenas o 17º colocado na Série B e está na zona de rebaixamento para a terceira divisão.

Onde assistir Palmeiras x Jacuipense ao vivo

Além da Jovem Pan, partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.