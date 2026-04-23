Athletico-PR x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Duelo acontece pela 5ª fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDOPablo, do Athletico Paranaense, comemora o seu gol
Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30, na Arena da Baixada, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
O Athletico estreia na atual edição da Copa do Brasil. O Furacão vem de derrota para o Palmeiras por 1 a 0, e ocupa o sexto lugar, com 19 pontos somados em 12 rodadas.
Já o Atlético-GO não tem ido muito bem até agora na temporada. O time é apenas o 17º colocado na Série B e está na zona de rebaixamento para a terceira divisão.
Onde assistir Palmeiras x Jacuipense ao vivo
Além da Jovem Pan, partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.
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