Kerolin é anunciada pelo Barcelona se torna a jogadora brasileira com transferência mais cara da história

Brasileira foi a maior aquisição de uma jogadora feita pelo Barcelona na categoria.

A atacante Kerolin foi anunciada nesta terça-feira (04) como reforço do Barcelona. A jogadora trocou o Manchester City, da Inglaterra, pelo clube espanhol e se tornou a transferência mais cara de uma atleta brasileira.

A transferência foi fechada em 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões). Além disso, Kerolin se tornou a maior venda da história do Manchester City no futebol feminino, e a maior aquisição de uma jogadora feita pelo Barcelona na categoria. A atacante assinou com o time espanhol até 2030.

No futebol brasileiro, o recorde pertencia a Amanda Gutierres, vendida pelo Palmeiras ao Boston Legacy, no ano passado, por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,89 milhões na cotação da época).

Aos 26 anos, Kerolin tem no seu currículo equipes como o Guarani, o Valinhos, a Ponte Preta, o Osasco Audax e ainda o Palmeiras no Brasil. Na temporada 2020/21, ela desembarcou no futebol espanhol para defender o Madrid CFF.

Na sequência, a jogadora trocou a Europa pelo futebol dos Estados Unidos e acumulou uma passagem pelo North Carolina Courage. Depois disso, na temporada que em 2024/25, ela desembarcou no Manchester City, onde atuou em duas temporadas.

No cenário nacional, a atacante vem ganhando espaço de destaque na seleção brasileira. Pela equipe verde e amarela, ela participou da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e ganhou duas Copas Américas.