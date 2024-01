Atlético de Madrid elimina Real Madrid da Copa do Rei em partida emocionante

Com vitória de 4 a 2 na prorrogação, equipe se classifica para as quartas de final do campeonato

Fayez NURELDINE / AFP Real Madrid venceu o Atlético na semifinal da Supercopa da Espanha



O Real Madrid foi eliminado da Copa do Rei pelo Atlético de Madrid em uma partida emocionante nesta quinta-feira, 18. A vitória do Atlético foi uma “vingança” à derrota sofrida nas semifinais da Supercopa da Espanha. O time venceu o Real Madrid por 4 a 2 na prorrogação. O primeiro gol da partida foi marcado por Samuel Lino, aos 39 minutos do primeiro tempo, colocando o Atlético na frente. No entanto, Jan Oblak, goleiro do Atlético, marcou contra pouco antes do intervalo, aos 45+1 minutos, deixando tudo igual. No segundo tempo, Álvaro Morata marcou o segundo gol para o Atlético, aos 57 minutos. Mas Joselu, do Real Madrid, empatou novamente aos 82 minutos, levando o jogo para a prorrogação. Foi na prorrogação que o Atlético garantiu a vitória e a classificação. O francês Antoine Griezmann marcou aos 100 minutos e Rodrigo Riquelme fechou o placar aos 119 minutos, garantindo a vitória por 4 a 2 e a vaga nas quartas de final para os ‘colchoneros’. Com essa vitória, o Atlético de Madrid mostra sua força e se consolida como um dos favoritos na Copa do Rei. Agora, a equipe aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na competição.