Corinthians confirma acerto com lateral Matheus França

O Corinthians comunicou oficialmente nesta quinta-feira, 18, a contratação do lateral direito Matheus França, conhecido como Matheuzinho, que chega por empréstimo do Flamengo para a temporada 2024. O presidente Augusto Melo confirmou a chegada do reforço e revelou que o jogador pediu para mudar de nome, passando a ser chamado apenas de Matheus França. Com essa contratação, o clube já soma seis reforços para o elenco. A defesa é o setor que mais recebeu reforços até o momento. Além de Matheus França, o Corinthians também acertou a vinda dos zagueiros Gustavo Henrique e Félix Torres, além dos laterais-esquerdos Hugo e Diego Palacios. Além disso, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro também acertaram contrato com o clube.