Atlético-MG anuncia a contratação de Diego Costa

Jogador de 32 anos é aguardado em Belo Horizonte, para assinatura do contrato e realização de exames médicos, nos próximos dias

Reprodução / Twitter / Atlético de Madrid Contrato do atacante será válido até dezembro de 2022



Minutos depois da vitória que garantiu o clube na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG anunciou a contratação do atacante Diego Costa. Ainda na Espanha, ele é aguardado nos próximos dias, em Belo Horizonte, para exames médicos e assinatura de contrato. O anúncio foi feito no perfil da equipe no Twitter, em uma série de tuítes. Antes mesmo da oficialização, o jogador gravou e divulgou um vídeo endereçado aos torcedores mineiros. “Fala, torcida mais engajada do Brasil. Muito obrigado pelo apoio. Aqui é Galo. Aqui é Diego Costa”, disse. O vínculo com o Galo será até o final de 2022, ano previsto para a inauguração do novo estádio do Atlético, a Arena MRV. Nascido em Sergipe, Diego Costa está sem clube desde dezembro do ano passado, quando alegou motivos pessoais para rescindir seu contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha.