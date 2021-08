Messi é apresentado à torcida do PSG antes de partida do Campeonato Francês

Craque argentino não foi relacionado para o jogo, mas pôde ser visto por cerca de 50 mil pessoas que tomaram as arquibancadas do Parc des Princes

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Craque argentino teve seu primeiro contato com a torcida do PSG antes de partida contra o Strasbourg



O atacante argentino Lionel Messi, recém-contratado pelo Paris Saint-Germain, teve neste sábado o primeiro contato com torcedores do clube no estádio Parc des Princes, pouco antes do jogo com o Strasbourg pelo Campeonato Francês. O ex-Barcelona, que não foi relacionado para a partida, pôde ser visto por cerca de 50 mil pessoas que tomaram as arquibancadas do mítico palco. Cerca de 40 minutos antes do pontapé inicial, o astro pisou no gramado para delírio do público presente. Além de Messi, também foram vistos pelos torcedores os outros reforços do PSG para a temporada, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, o zagueiro espanhol Sergio Ramos, o lateral-direito marroquino Achraf Hakimi e o volante holandês Georginio Wijnaldum.

O penúltimo a entrar em campo foi o ex-capitão do Real Madrid, que foi ovacionado. No entanto, a festa foi ainda maior para o atacante argentino, que foi a última das caras novas da equipe de Paris a aparecer para o público. “Foi uma semana muito especial. Quero agradecer a todas as pessoas pelas boas-vindas, foi incrível. Me sinto muito feliz, muito animado com essa nova etapa”, disse o agora camisa 30 do PSG em pequeno pronunciamento dirigido aos torcedores. O Parc des Princes contou com lotação máxima, assim como acontecerá nos jogos do clube parisiense, exigindo sempre que os torcedores apresentem o passaporte sanitário em que conste a vacinação contra a Covid-19, além de teste negativo para o novo coronavírus.

*Com EFE