Atlético-MG, Inter e Cruzeiro lançam camisa em homenagem ao mês da Consciência Negra e torcedores criticam semelhança

Projeto é uma parceria entre Adidas e a empresa Laboratório Fantasma, fundada pelo rapper Emicida

Divulgação/Gustavo Aleixo/Cruzeiro Projeto é parceria entre Adidas e Laboratório Fantasma



Os times Atlético-MG, Internacional e Cruzeiro lançaram uma nova camisa em homenagem ao mês da Consciência Negra. O projeto faz parte de uma parceria da Adidas com a marca Laboratório Fantasma, fundada pelo rapper Emicida. As estampas são similares, mudando apenas as cores principais de cada clube. A camiseta comemorativa, no entanto, não foi aprovada por parte dos torcedores, que se queixam das semelhanças e da “falta de criatividade” para compor as peças. “A Adidas está economizando na criatividade e até no modelo pra vestir as camisas”, reclamou um usuário da rede social X. “A camisa do Cruzeiro para o dia da Consciência Negra tem tudo, menos consciência e negra”, escreveu outro. “Uma causa importantíssima! Vai dividir opiniões, como sempre, mas é impossível uma camisa do Cruzeiro ser feia. Ainda bem que quem pediu camisa preta não foi ouvido”, opinou outro torcedor.