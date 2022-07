Atlético-MG oficializa retorno do técnico Cuca: ‘O chamado foi atendido’

Treinador mais vencedor da história atleticana assinou contrato até o final deste ano

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Anúncio foi feito na manhã deste sábado, 23



O Atlético-MG oficializou, na manhã deste sábado, 23, o retorno de Cuca. Multicampeão pelo clube mineiro, o treinador assinou contrato até o final deste ano. Ele reassume o comando da equipe após a saída do argentino Antônio “Turco” Mohamed, demitido após o empate por 1 a 1 contra o Cuiabá, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico volta à Cidade do Galo sete meses depois de seu último trabalho, quando conquistou a tríplice coroa (Campeonato Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil). Esta será a terceira passagem de Cuca pelo Atlético. No total, o comandante tem 224 jogos, com 128 vitórias, 48 empates e 48 derrotas. Na última temporada, o paranaense ostentou um aproveitamento de 74,17%, com 48 vitórias, 14 empates e apenas 9 derrotas em 71 jogos.

“E o chamado foi atendido! Preferido da Massa e treinador mais vencedor da história atleticana, Cuca aceitou a proposta do Galo e está de volta para comandar o time até o final de 2022. Bem-vindo de volta, campeão!”, diz postagem feita pelo clube. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o treinador chega a Belo Horizonte na segunda-feira, 25. A reestreia deve ocorrer no domingo, 31, na abertura do returno, contra o Internacional, às 16 horas, no Beira Rio. Neste domingo, 24, no confronto contra o Corinthians, no Mineirão, a equipe será dirigida por Lucas Gonçalves, auxiliar técnico da comissão fixa do Galo.