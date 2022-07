Mais caro da história do São Paulo? Conheça Giuliano Galoppo e entenda a negociação

Filho de ex-jogador argentino, meio-campista foi elogiado por Rogério Ceni e está perto de ser anunciado pelo Tricolor

Daniel JAYO / POOL / AFP Giuliano Galoppo comemorando gol marcado pelo Banfield



O São Paulo chegou a um acordo com o Banfield (Argentina) pela contratação do meio-campista Giuliano Galoppo. De acordo com a imprensa local, todos os detalhes foram definidos pelos clubes, restando apenas o anúncio por parte do Tricolor. Publicamente, o presidente são-paulino Julio Casares prega cautela, afirmando que ainda precisa de um investidor para fechar com o jovem, que pode se tornar uma das aquisições mais caras da história do time do Morumbi. Porém, o jovem argentino já desembarcou no Brasil e foi recepcionado pela torcida tricolor no aeroporto. Mas, afinal, quem é este meia de 23 anos, que vem despertando curiosidade na torcida são-paulina? Abaixo, a Jovem Pan conta tudo o que sabe sobre o atleta e como está a negociação pelo reforço indicado por Rogério Ceni.

Giuliano é filho de Marcelino Galoppo, um ex-zagueiro mediano dos anos 1990 e 2000, que colecionou passagens por Racing, Quilmes, Huracán, Chacarita Juniors, Argentinos Juniors, Dundee United (Escócia) e Ventimiglia (Itália). Assim, o jovem teve contato com o mundo do futebol desde cedo e deu seus primeiros passados no Atlético de Rafaela, um pequeno clube da Província de Santa Fé. Em 2016, o meio-campista chegou a ficar um ano treinando no Boca Juniors, mas foi dispensado pelo gigante de Buenos Aires por ser “muito lento” e não agradar os treinadores. De volta ao Rafaela, ele migrou para base do Banfield, onde se destacou e completou sua formação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giuliano Galoppo (@giulianogaloppo)

Considerado versátil, Giuliano Galoppo foi promovido ao profissional em 2019 e, desde então, não para de evoluir. Nos dois primeiros anos de time, é verdade, o meio-campista era utilizado como um atleta para compor elenco, ficando no banco de reservas na maioria dos jogos. Desde 2021, entretanto, o jovem se consolidou na equipe titular, se destacando em várias funções do setor central do campo e registrando bons números. Na temporada passada, ele entrou em campo 48 vezes, contribuindo com 13 gols e 1 assistência. Já na atual, Galoppo soma 27 partidas, com 8 tentos, sendo o principal um golaço contra o Boca, além de outras duas assistências. Exercendo várias funções no meio-campo e ganhando destaque nacionalmente, o garoto já pensa em dar um salto maior na carreira. “Tenho o objetivo de poder jogar no futebol europeu, poder dar o salto para ter uma chance na seleção argentina. Se isso acontecer, melhor, mas o tempo dirá”, disse à TyC Sports.

Nas redes sociais, o meia argentino demonstra ser discreto, exibindo fotos ao lado da família e de jogos em que representou o Banfield. Além disso, costuma posar ao lado de seu cachorro e mostrar as belas paisagens visitadas durante as férias. O perfil reservado, de acordo com o pai Marcelino, não é por acaso. Segundo ex-zagueiro, o possível novo reforço do São Paulo é muito concentrado no que acontece dentro das quatro linhas e tem uma força mental acima da média entre os futebolistas. “Giuliano me surpreende em sua força mental. Hoje, se você não tem uma força mental de acordo com o que esse esporte exige, é muito difícil progredir. Mas na idade dele, tão jovem e com tudo que as redes sociais geram… Destaco sua força mental e sua compreensão do jogo. Com sua capacidade de ler e jogar, ele vai me superar em muito, não só em gols, mas em todos os aspectos. Se ele for consciente e equilibrado em tudo que está vivenciando, não tenho dúvidas de que ele tem habilidade para ter uma grande carreira”, disse o pai, ao diário “Olé”.

Como está a negociação?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giuliano Galoppo (@giulianogaloppo)



Inicialmente, a imprensa argentina noticiou que o São Paulo pagou US$ 8 milhões (R$ 44 milhões) para tirar Galoppo do Banfield. O valor faria com que o meio-campista se tornasse a contratação mais cara da história do Tricolor, superando o atacante Pablo, adquirido junto ao Athletico-PR por R$ 26,9 milhões, em janeiro de 2019. O presidente do clube brasileiro, no entanto, negou a alta cifra e ainda disse que a negociação não foi concretizada. Segundo o mandatário e Muricy Ramalho, atual coordenador do clube, a transação será possível apenas com o auxílio de um investidor.

De acordo com informações obtidas pelo narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, o investidor em questão é do Grupo City, proprietário de diversos clubes ao redor do mundo, incluindo o Manchester City (Inglaterra). O repórter Gabriel Sá, também da JP, diz que Galoppo será adquirido por US$ 6 milhões (na cotação atual, cerca de R$ 33 milhões). Independentemente do estágio da negociação, até mesmo o técnico Rogério Ceni já falou sobre o meio-campista publicamente. “É um jogador interessante, meio-campista, pode jogar de 8, 5 ou 10. Um jogador versátil. Sei que custa caro. É uma questão da parte diretiva e dos investidores. O clube não tem condições de pagar por ele. O valor supera nossas possibilidades. Se acontecer, vem para ajudar a gente no restante do ano. É um jogador interessante que ajudaria, mas não tenho noção se será possível ou não. Pela sequência de jogos será necessário. Eu já aprovei”, declarou, em entrevista coletiva.

A informação que chega é que o negócio por Giuliano Galoppo está nos últimos detalhes para ser sacramentado por 6 milhões de dólares (na cotação atual, cerca de R$32 milhões) por 90% dos direitos do atleta. — Gabriel Sá (@OGabrielSa) July 18, 2022

Galoppo, desta forma, pode ser um peça importante no meio-campo são-paulino, concorrendo com Gabriel Neves, Rodrigo Nestor ou até mesmo Igor Gomes. A possível chegada do meio-campista também acontece depois de o São Paulo vender Gabriel Sara ao Norwich, da Inglaterra. O argentino, assim, pode se tornar fundamental para o Tricolor, que está na metade de tabela no Campeonato Brasileiro e ainda disputa as quartas de final na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O próximo compromisso dos comandados por Rogério Ceni acontece neste sábado, 23, no Morumbi, contra o Goiás, pela 19ª rodada do Nacional.

Maiores contratações da história do São Paulo (em reais):