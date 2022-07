Eurocopa feminina: Suécia marca no último minuto e pega a Inglaterra na semifinal

Bélgica segurou até quando pôde, mas não superou as favoritas no confronto; jogo da semi será na próxima terça-feira

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Sembrant fez o gol aos 48 minutos do segundo tempo e classificou as suecas



A primeira semifinal da Eurocopa feminina está definida. Nesta sexta-feira, 22, a Suécia sofreu, mas venceu a Bélgica por 1 a 0 e avançou de fase, entrando no caminho da Inglaterra. A partida das quartas de final tinha as suecas como as favoritas, mas a seleção belga não entregou o placar de forma fácil. Durante quase os 90 minutos, a Suécia foi quem mais dominou as ações ofensivas, mas faltava pontaria. A Bélgica se colocou bem na defesa e chegou poucas vezes na área. Apenas aos 48 minutos do segundo tempo, Bjorn fez boa jogada e chutou para o gol, a goleira Evrard fez grande defesa e no rebote, Sembrant marcou o único gol da partida e da classificação da Suécia. O primeiro jogo da semifinal será na terça-feira, dia 26, às 16h (horário de Brasília).