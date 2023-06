Avião do Palmeiras chega ao Brasil; veja quando o clube poderá usar

Aeronave avaliada em R$ 280 milhões foi adquirida por Leila Pereira e deve estar pronta para uso nos próximos 15 dias

Reprodução / Instagram @leilapereira Apesar de ser propriedade da empresa da diretora Leila Pereira, ele servirá para transportar a equipe do clube paulistano



O Palmeiras adquiriu um novo avião para transportar seu time em jogos fora do Allianz Parque. A aeronave veio de Portugal e chegou na noite da última quarta-feira, 7, no Aeroporto de Foz do Iguaçu. Apesar de ser propriedade da empresa da diretora Leila Pereira, ele servirá para transportar a equipe do clube paulistano em jogos nacionais e internacionais. Avaliado em 55 milhões de dólares, equivalente a R$ 280 milhões, o avião comporta 114 pessoas, com um peso de 13 toneladas. Segundo informações obtidas pelo programa Morning Show, da Jovem Pan News, a aeronave deve ser liberada pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para uso nos próximos 15 dias. Ainda não se sabe a data e o confronto certo para a estreia do transporte, mas o avião deve acompanhar a equipe em jogos decisivos da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. As datas agendadas fora de casa para o Verdão incluem jogos contra o Bahia, Internacional, América-MG e Fluminense, Coritiba e Cuiabá.