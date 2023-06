Palmeiras vira contra o Barcelona-EQU, vence por 4 a 2 e garante classificação na Libertadores

Alviverde empatou em pontos com o Bolívar e pode ser líder da chave se vencer na última rodada

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Artur fez o gol da virada do Palmeiras, por 3 a 2, e ainda deu para Endrick aumentar



O Palmeiras está garantido nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 7, a equipe recebeu o Barcelona de Guayaquil e venceu, de virada, por 4 a 2. Matematicamente, o alviverde não pode ser alcançado nem pelo Barcelona, nem pelo Cerro Porteño e ainda pode terminar a primeira fase na liderança do Grupo C se vencer o Bolívar na última rodada. O primeiro tempo foi abaixo do esperado pela torcida palmeirense. Aos 20 minutos, Rony balançou as redes, mas o VAR anulou o lance. Não demorou e aos 33 minutos, Fydriszewski abriu o placar para os visitantes e aos 38 ampliou para 2 a 0. No segundo tempo, logo aos dois minutos, Gustavo Gómez diminui, de cabeça. Aos 13, Piquerez empatou. Ainda deu tempo de Artur e Endrick marcaram e decretarem a vitória por 4 a 2. Classificado, o Palmeiras volta a campo no domingo para fazer o clássico contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro.