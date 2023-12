Luiz Gustavo é o segundo reforço do São Paulo para a temporada 2024

Experiente, o volante estava sem clube desde a metade do ano, quando deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita

Reprodução/X/SãoPauloFc Luiz Gustavo é o novo reforço do São Paulo



O São Paulo anunciou seu segundo reforço para a temporada de 2024, na tarde desta segunda-feira, 11. Trata-se do meio-campista Luiz Gustavo, de 36 anos, que assinou contratado até dezembro do ano que vem. Experiente, o volante estava sem clube desde a metade do ano, quando deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita. “Nós todos teremos um excelente desafio no próximo ano. A minha carreira sempre foi movida a desafios, e o São Paulo me proporcionará mais um. Estou feliz e motivado para fazer parte deste projeto do clube. Estou ansioso para ter o primeiro contato com a torcida no Morumbi”, comentou Luiz Gustavo ao canal oficial do Tricolor Paulista. Na Europa, o atleta colecionou passagens por Hoffenheim, Bayern de Munique, Wolfsburg, Olympique de Marselha e Fenerbahçe. Ao longo da carreira, ele defendeu a seleção brasileira 40 vezes, inclusive na Copa do Mundo de 2014.

Antes de anunciar Luiz Gustavo, o São Paulo já havia fechado com Erick, do Ceará. No entendimento da diretoria são-paulina, a chegada do veterano será importante na disputa de vários torneios em 2024, como a Copa Libertadores da América. “O Luiz Gustavo é um jogador com experiência e qualidade. Acreditamos que ele vai fortalecer muito o elenco. É um grande valor que atuará conosco em 2024 e estamos felizes com a chegada dele para ajudar o nosso elenco em busca de novas conquistas”, afirmou o presidente Julio Casares. “A chegada do Luiz Gustavo está dentro do nosso planejamento para 2024. Temos competições importantes e difíceis, como a Libertadores. A contratação dele vai dar mais peso e experiência ao nosso elenco para competições assim. E acreditamos que ajudará bastante durante a próxima temporada”, disse o diretor de futebol Carlos Belmonte.