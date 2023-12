Bayer Leverkusen vence o Bochum com hat-trick de Schick e mantém liderança no Campeonato Alemão

Time comandado por Xabi Alonso mantém vantagem de quatro pontos para o Bayern de Munique, vice-líder

UWE KRAFT / AFP Atacante Victor Boniface marcou um dos gols do Leverkusen contra o Bochum nesta quarta-feira, 20



Em uma partida disputada nesta quarta-feira, 20, na Bay Arena, o Bayer Leverkusen deu mais um passo em direção ao fim do reinado do Bayern de Munique ao golear o Bochum por 4 a 0. O destaque da partida foi o atacante Patrick Schick, que marcou um hat-trick e garantiu a vitória da equipe. Com esse resultado, o Leverkusen mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o Bayern, que também venceu na rodada. O Bochum, ciente da dificuldade de enfrentar o líder fora de casa, adotou uma postura defensiva no primeiro tempo e conseguiu segurar o Leverkusen até os 30 minutos. No entanto, Schick sofreu um pênalti, converteu a cobrança e abriu o placar para a equipe da casa.

Após sair em desvantagem, o Bochum se viu obrigado a buscar o ataque. Com isso, acabou sofrendo mais dois gols em contra-ataques. O segundo gol do Leverkusen foi marcado por Frimpong, após uma jogada iniciada pelo goleiro Hradecky. Já o terceiro gol foi novamente de Schick, que desviou de cabeça uma cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Leverkusen continuou pressionando e criando chances de gol. O goleiro Riemann foi bastante exigido, mas conseguiu evitar mais gols. No entanto, aos 88 minutos, o nigeriano Victor Boniface, que entrou no lugar de Schick, marcou o quarto gol da equipe. Com essa vitória, o Leverkusen chegou a 25 jogos de invencibilidade em sua casa e se manteve na liderança do Campeonato Alemão, com 42 pontos. O Bayern de Munique, que tem um jogo a menos, está na segunda posição, com 38 pontos. Outros resultados da rodada incluem a vitória do Stuttgart por 3 a 0 sobre o Augsburg e os triunfos de Heidenheim, Union Berlin e Eintracht Frankfurt.