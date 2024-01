Bayern de Munique anuncia contratação de ídolo do Tottenham

O jogador assinou contrato por 4 milhões de euros

Divulgação/Bayern de Munique Bayern de Munique sagrou-se campeão alemão na última rodada do campeonato



O Bayern de Munique anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 11, a contratação do defensor inglês Eric Dier, um dos destaques do Tottenham. O técnico Thomas Tuchel confirmou a chegada do jogador, destacando a importância de ter uma alternativa para a equipe. Dier, de 29 anos, já está em Munique para realizar exames médicos e expressou sua empolgação em fazer parte do clube alemão, descrevendo-o como “maravilhoso”. O valor da transferência foi de 4 milhões de euros (R$ 21 milhões na cotação atual).

Eric Dier começou sua carreira no Sporting de Portugal e se transferiu para o Tottenham em 2014. Versátil, ele pode atuar como zagueiro, volante e lateral-direito. No entanto, o técnico Tuchel pretende utilizá-lo no centro da defesa, para que Leon Goretzka possa retornar ao meio de campo. A contratação de Dier se tornou ainda mais necessária devido às lesões de Matthijs de Ligt e Dayot Upamecano, além da ausência de Kim Min-jae, que estará disputando a Copa da Ásia pela Coreia do Sul.