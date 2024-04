Beatriz Haddad avança às quartas de final do Madrid Open

Tenista brasileira vence Maria Sakkari e enfrenta a número um do mundo em busca de mais uma vitória no torneio

No torneio de tênis de Madri, a brasileira Beatriz Haddad Maia conquistou uma vitória importante contra Maria Sakkari, avançando para as quartas de final. Com um placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4, Bia demonstrou um bom desempenho em quadra. Foi a quarta vitória da número 14 do mundo diante da sexta do ranking. Agora, ela se prepara para enfrentar a número um, a polonesa Iga Swiatek, na próxima fase. Essa vitória marca a 11ª conquista de Haddad em 23 jogos contra adversárias do top 10, mostrando sua capacidade de competir em alto nível. Com um momento de recuperação na temporada, a tenista brasileira está determinada a seguir avançando no torneio. O confronto com Swiatek será o quarto entre as duas jogadoras, com a Beatriz tendo saído vitoriosa no último encontro em Toronto.

